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Как отразится на мировом рынке запрет на покупку российской нефти

1:02
Экономика

Если президент США Джо Байден введет санкции против российской нефти, запретив её покупку, это может привести к росту цен на сырьё до $200 за баррель.

Нефтяная вышка
Фото: commons.wikimedia.org by ☭Acodered, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нефтяная вышка

Такую точку зрения высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он отметил, что Байден может применить к российской нефти те же ограничения, которые сейчас действуют в отношении углеводородов из Ирана и Венесуэлы. Юшков напомнил, что на данный момент американские власти запрещают другим странам закупать нефть из Ирана и Венесуэлы. Против российской нефти подобные ограничения пока не введены, но этот вариант обсуждается.

По словам эксперта, если будет введен запрет на покупку российской нефти, это создаст коллапс на мировом рынке, что вызовет резкий скачок цен на сырьё.

Однако вполне возможно, что Индия и Китай могут проигнорировать такой запрет.

Уточнения

Сырьё или сыро́й материа́л — предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека и предназначенный для дальнейшей обработки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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