Частные инвесторы спасают рынок ценных бумаг в России

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

За январь-ноябрь 2024 года россияне направили на фондовый рынок более 1,14 трлн рублей, сообщили на Московской бирже.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Основная часть вложений — 765 млрд рублей — ушла в облигации, что на 7% больше, чем годом ранее. Вложения в акции и паевые фонды составили 377 млрд рублей, немного уступая показателю прошлого года.

Влияние высоких ставок

"Фонды денежного рынка стали альтернативой банковским вкладам", — отметил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.

С начала года активы этих фондов выросли в три раза, а число инвесторов достигло 1,2 млн человек. Среднедневной объем торгов такими инструментами достиг 12 млрд рублей.

Центробанк, начиная с июля, повышал ключевую ставку до рекордных 21%. Жесткая денежно-кредитная политика стимулировала интерес к инструментам с высокой ликвидностью, включая краткосрочные облигации. Однако классические депозиты остаются основным выбором: за год их объем увеличился на 7,54 трлн рублей.

Динамика и популярность

Несмотря на значительный рост числа частных инвесторов (34,7 млн к началу декабря), лишь четверть из них совершала сделки в течение года, а ежедневно торгующих — около 1,1 млн, сообщает РБК.

Активность физлиц особенно заметна в торгах акциями, где их доля составляет 75% оборота. Однако на рынке облигаций и срочном рынке она гораздо ниже — 21% и 62% соответственно.

Что впереди?

Эксперты прогнозируют, что фонды денежного рынка продолжат набирать популярность.

"Мы ожидаем удвоения клиентских активов в 2025 году", — добавил Крекотень.

Частные инвесторы уже третий год подряд играют ключевую роль на фондовом рынке. Их выбор между облигациями, акциями и фондами — индикатор изменений в финансовых предпочтениях россиян.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



Це́нная бума́га — документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.



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