Украина продолжает набирать долги: на этот раз Европа выделила $50 млрд

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа подтвердила выделение Украине займа в размере $50 млрд. Такое решение было принято на встрече глав МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании и главы европейской дипломатии Каи Каллас в Берлине.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

В совместном заявлении участники подчеркнули, что эти средства помогут покрыть экономические и военные нужды Украины.

"Мы будем продолжать военную, экономическую и финансовую помощь Украине, включая мобилизацию дополнительных европейских фондов", — говорится в заявлении.

Также обсуждались меры по сдерживанию России, включая санкции против источников доходов, в частности от энергетики.

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



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