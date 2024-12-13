Украина продолжает набирать долги: на этот раз Европа выделила $50 млрд

Европа подтвердила выделение Украине займа в размере $50 млрд. Такое решение было принято на встрече глав МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании и главы европейской дипломатии Каи Каллас в Берлине.
В совместном заявлении участники подчеркнули, что эти средства помогут покрыть экономические и военные нужды Украины.
"Мы будем продолжать военную, экономическую и финансовую помощь Украине, включая мобилизацию дополнительных европейских фондов", — говорится в заявлении.
Также обсуждались меры по сдерживанию России, включая санкции против источников доходов, в частности от энергетики.
Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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