В Венесуэле нашли способ обойти экономическую блокаду США

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венесуэла разрабатывает уникальные подходы к противостоянию экономической блокаде, введённой США.

Фото: flikr.com by Carlos Díaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Венесуэлы

На Всемирном форуме по особым экономическим зонам исполнительный вице-президент Делси Родригес рассказала о стратегии создания таких зон, которые способствуют увеличению валютных поступлений, привлечению инвестиций и развитию внешней торговли.

Особые экономические зоны

По словам Родригес, в стране уже функционируют пять специальных зон, которые стали основой для экономической независимости. Эти меры позволяют Венесуэле минимизировать влияние внешних факторов и укреплять национальную экономику, несмотря на санкции.

Ставка на науку и технологии

Вице-президент подчеркнула, что будущее страны лежит в развитии науки, технологий, инноваций и образования. Именно эти направления должны стать движущей силой, обеспечивающей независимость и процветание Венесуэлы.

"Мы не позволим внешним факторам диктовать развитие нашей страны", — заявила она.

Уточнения

Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela, МФА: [reˈpuβlika βoliβaˈɾjana ðe βeneˈswela]) — государство на севере Южной Америки.



Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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