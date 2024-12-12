Прощание с KFC: Rostic's завершает переход ресторанов под свой бренд

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Юнирест", владеющая брендом Rostic's, завершила сделку по приобретению бизнеса "Эй Кей Раша" — одного из крупнейших франчайзи KFC в России.

Фото: flickr. com by Harsha K R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тарелка горячих крылышек подается в ресторане KFC

Соглашение состоялось 12 декабря. Сумма сделки не раскрывается, но по оценкам экспертов, стоимость бизнеса составила 4-4,5 млрд рублей.

Рестораны под вывеской KFC продолжают работать

На данный момент 97 заведений сети функционируют под брендом KFC, соблюдая условия коммерческой концессии. Однако к весне 2025 года все рестораны перейдут под бренд Rostic's, что практически завершит процесс ребрендинга сети в России.

Кто стоит за сделкой?

Генеральный директор "Эй Кей Раша" Алексей Чижов, руководивший компанией более 10 лет, подтвердил продажу и заявил, что не намерен оставаться в новой структуре. Пресс-служба "Юнирест" также подтвердила факт сделки, но оставила финансовые детали в тайне.

Финансовые итоги компании за 2023 год

Выручка "Эй Кей Раша" за год составила 8,6 млрд рублей, снизившись на 0,2% по сравнению с прошлым годом. Однако чистая прибыль выросла в 14 раз — до 107,4 млн рублей против 7,6 млн годом ранее, сообщает РБК.

Мнение экспертов

Эксперты оценивают сделку как логичный шаг в рамках завершения ребрендинга сети KFC в России. По словам представителя "Юниреста", переход ресторанов под бренд Rostic's позволит компании усилить своё присутствие на российском рынке ресторанов быстрого питания.

Уточнения

Kentucky Fried Chicken (с англ. — «Жареная курица из Кентукки»), аббрев. KFC («Кей-эф-си») — международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курятины.



Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.



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