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Украина лишилась крупнейшего источника угля у Покровска

Экономика

Крупнейший сталелитейный завод Украины "Метинвест" вынужден был остановить добычу угля в районе Покровска из-за активных боевых действий, сообщает агентство Bloomberg. Это решение связано с угрозой безопасности сотрудников и их семей, которых пришлось эвакуировать.

Уголь
Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уголь

Последствия для промышленности

"Метинвест" является ключевым поставщиком угля для всей металлургической отрасли Украины, использующей доменные печи. Как отмечает аналитик одного из киевских инвестиционных банков, остановка добычи создаёт угрозу для всей цепочки поставок.

Контекст ситуации

Покровск (бывший Красноармейск) оказался в эпицентре ожесточённых боёв. Завод, обеспечивающий углём металлургическую отрасль Украины, теперь находится под угрозой полного прекращения работы.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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