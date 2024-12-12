А санкции? Киев идентифицировал теневой нефтяной флот России

Украина идентифицировала теневой нефтяной флот РФ.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
Киев обнаружил 238 танкеров, "принадлежащих" к российскому теневому флоту для транспортировки топлива и нефти по всей планете.
ГУР Министерства обороны Украины сообщает, что в списке описана армада стоимостью примерно 10 млрд долларов.
"Мы работаем над санкциями против российского теневого флота. Это должно быть поддержано на уровне всего Евросоюза. Именно танкерный флот обеспечивает Путину большую часть доходов для войны против Украины", — заявил экс-президент Зеленский.
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