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А санкции? Киев идентифицировал теневой нефтяной флот России

0:40
Экономика

Украина идентифицировала теневой нефтяной флот РФ.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Киев обнаружил 238 танкеров, "принадлежащих" к российскому теневому флоту для транспортировки топлива и нефти по всей планете.

ГУР Министерства обороны Украины сообщает, что в списке описана армада стоимостью примерно 10 млрд долларов.

"Мы работаем над санкциями против российского теневого флота. Это должно быть поддержано на уровне всего Евросоюза. Именно танкерный флот обеспечивает Путину большую часть доходов для войны против Украины", — заявил экс-президент Зеленский.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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