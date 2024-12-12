Скандал с сыром — Белоруссия называет обвинения Россельхознадзора фейком

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сведения о наличии кишечной палочки в сыре, произведенном белорусской компанией "Молочный мир", не соответствуют действительности и представляют собой "фейковый вброс".

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Такую позицию выразила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод) Белоруссии, комментируя обвинения со стороны Россельхознадзора, сообщает БЕЛТА.

Представитель ведомства отметил, что продукция данного производителя подвергается строгому контролю качества на всех этапах производства, включая проведение тестов в аккредитованных лабораториях.

"Попытку дискредитировать качественную белорусскую продукцию можно считать провалившейся", — заключил он.

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