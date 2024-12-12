Норвегия пересматривает экспорт электроэнергии

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд охарактеризовал ситуацию с ценами на электроэнергию в стране как абсолютно ужасную.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Власти Норвегии решили отказаться от строительства линии электропередачи с Данией и призывают к пересмотру условий поставок электроэнергии в Великобританию и Германию. Это связано с высокими ценами на электричество, которые могут еще более вырасти из-за отсутствия ветра в Северном море, что приведет к рекордным показателям с 2009 года.
Некоторые критики в Норвегии считают, что страна должна экспортировать электроэнергию за границу только после того, как обеспечит доступные цены на внутреннем рынке.
Критик — человек (специалист), сферой деятельности которого является критика, то есть анализ, оценка и суждение об явлениях какой-либо из областей человеческой деятельности, обычно в сфере культуры.
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