35% работодателей в Германии готовятся к увольнениям

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Германии четыре из десяти компаний планируют сокращение рабочих мест в 2025 году.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увольнение

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Институтом экономики Германии (IW).

Лишь 17 процентов респондентов намерены нанимать новых сотрудников. Это позволяет IW сделать вывод, что перспективы трудоустройства в ФРГ остаются такими же неблагоприятными, как в период финансового кризиса 2008-2013 годов.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в промышленности, где 44 процента предприятий планируют массовые сокращения, а только 14 процентов собираются увеличить штат. В сфере услуг 35 процентов работодателей готовятся к увольнениям, в то время как только 23 процента намерены нанимать новых работников.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.





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