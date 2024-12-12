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Инфляция в России — цены за неделю обновились

1:23
Экономика

По данным отчёта Росстата, опубликованного 11 декабря, инфляция в России за период с 3 по 9 декабря 2024 года составила 0,48 %.

Продуктовая корзина
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продуктовая корзина

Это значение немного меньше, чем на предыдущей неделе, когда потребительские товары подорожали на 0,5 %. С начала текущего года общий рост цен составил 8,76 %. 

Таким образом, уровень инфляции превысил верхнюю границу прогноза Центрального Банка на 2024 год, которая составляла 8-8,5 %.

Среди лидеров недельного роста цен оказались овощи: огурцы (+8,5 %), помидоры (+5,4 %), капуста (+3,3 %), репчатый лук (+2,2 %), картофель (+1,8 %). Также выросли цены на мясо кур и куриные яйца (+1,5 %), маргарин и подсолнечное масло (+1,3 %). Кроме того, подорожала мороженая рыба и стерилизованное молоко (+1,1 %), а также сливочное масло, твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры (+0,9 %).

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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