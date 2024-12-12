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Казахстан собрал рекордный урожай зерна в 2024 году

1:31
Экономика

2024 год войдет в историю Казахстана благодаря рекордному урожаю зерна.

Уборка зерна
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка зерна

Как недавно сообщил президент страны на первом форуме работников сельского хозяйства, в этом году было собрано 26,7 миллиона тонн зерновых — такой объем не фиксировался на протяжении последнего десятилетия, сообщает inbusiness.kz.

Средняя урожайность пшеницы в Казахстане в текущем году составила 16,1 центнера с гектара, что на 10 центнеров больше по сравнению с 2023 годом. Также собраны значительные объемы других сельскохозяйственных культур: 3,2 миллиона тонн масличных культур с урожайностью 10,9 центнера с гектара, 2,9 миллиона тонн картофеля, 3,9 миллиона тонн овощей и 2,6 миллиона тонн бахчевых культур.

По данным правительства, достижение такого богатого урожая стало возможным благодаря самоотверженному труду аграриев, грамотному применению современных агротехнологий, использованию качественных семян и минеральных удобрений, а также эффективной защите растений. При учете остатков с предыдущего года, общий запас зерна в республике составляет примерно 30 миллионов тонн, включая 26,7 миллиона тонн нового урожая.

Уточнения

Аграрии (от лат. agrarius — земельный) крупные землевладельцы, помещики.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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