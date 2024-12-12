Рост цен на электроэнергию бьёт по промышленности Германии

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В четверг, 12 декабря, оптовая стоимость электроэнергии в Германии достигла почти 1000 евро за МВт-ч. Об этом сообщает EADaily

Фото: flickr.com by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЛЭП

Безветрие, дорогой газ и холодная погода вернули страну в пик энергокризиса 2022 года. Среднемесячная цена декабря стала максимальной за последние два года.

Безветрие снизило долю ветровой генерации до рекордного минимума — 5,8%. Газовая генерация выросла с 13,8% до 33%, несмотря на высокую цену газа. Альтернативы ограничены, включая импорт из соседних стран, что влияет на цены в других странах. Рост цен на электроэнергию бьет по промышленности, снижая деловую уверенность европейских компаний. Опрос ERT показал падение деловой уверенности с 58% до 47%.

Несмотря на это, руководители компаний надеются на амбициозный курс ЕС для оживления инвестиций.

В сентябре экс-глава европейского Центробанка и бывший премьер-министр Италии Марио Драги представил отчет "Будущее европейской конкурентоспособности", где отметил высокие цены на энергоносители как главную угрозу. Драги считает, что Европа должна притормозить в некоторых амбициях для финансирования социальной модели.

Уточнения

Инвести́ции — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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