МЭА обновляет данные — рост спроса на нефть замедляется

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь скорректировало свои прогнозы по росту спроса на нефть, на этот раз в сторону снижения для текущего года.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Теперь эксперты агентства ожидают увеличение спроса на нефть всего на 840 тысяч баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей меньше, чем предсказывалось ранее. Такую оценку аналитики МЭА обосновывают снижением потребления в таких странах, как Китай, Саудовская Аравия и Индонезия, сообщает oilcapital.ru

Интересно, что на 2024 год МЭА прогнозирует небольшой рост спроса на нефть в развивающихся странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составивший 20 тысяч баррелей. Общий мировой спрос на нефть в текущем году, по мнению агентства, достигнет 102,8 миллиона баррелей в сутки. При этом, по расчетам МЭА, избыток предложения на рынке не превысит 100 тысяч баррелей в сутки.

В 2025 году ожидается рост спроса до 1,1 миллиона баррелей в сутки, что соответствует общему показателю в 103,9 миллиона баррелей. Данный рост будет преимущественно обеспечен экономическим развитием Азии, особенно Китая, где активно стимулируются меры по поддержке экономики.

Стоит напомнить, что МЭА представляет интересы не только стран ОЭСР, но и активно поддерживает энергетические позиции демократической партии США. Прогнозы этой организации о скором достижении пика потребления нефти и о преобладании возобновляемых источников энергии над ископаемым топливом перестали восприниматься всерьез, и ОПЕК официально решила не использовать прогнозы МЭА в своей аналитической работе.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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