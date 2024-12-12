Московская биржа ограничивает доступ к иностранным бумагам для неквалифицированных инвесторов

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января 2025 года Московская биржа введет новый статус для ценных бумаг, выпущенных иностранными компаниями и не зарегистрированных в России, — "доступна для покупки только квалифицированным инвесторам".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Это изменение затронет акции, облигации и депозитарные расписки компаний, зарегистрированных за пределами ЕАЭС, за исключением бумаг эмитентов из стран-членов Союза, сообщает РБК.

Ценные бумаги, которые нельзя будет приобретать неквалифицированным инвесторам, будут размещены в третьем эшелоне списка, что подразумевает низкую ликвидность и меньший объем акций в свободном обращении.

Неквалифицированные инвесторы смогут только реализовывать уже имеющиеся в их портфелях квазииностранные активы, но не смогут покупать новые. Основные изменения затронут такие крупные компании, как Ozon, Etalon, ЦИАН и "О`кей", которые еще не завершили процесс редомициляции в Россию. Эти меры направлены на защиту неквалифицированных инвесторов в условиях международных санкций и геополитической нестабильности.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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