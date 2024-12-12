ИИ приносит Сбербанку рекордные финансовые результаты

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

По прогнозам, экономический эффект для Сбербанка от внедрения технологий искусственного интеллекта в 2024 году составит не менее 450 миллиардов рублей.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Искусственный интеллект

Эту информацию озвучил президент и председатель правления банка Герман Греф во время общения с журналистами по итогам первого дня форума AI Journey. Он отметил, что данная сумма значительно превышает результаты предыдущих лет.

"В этом году мы считаем, что эта цифра должна быть достигнута. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. В следующем году мы ставим себе задачу не ниже этой цифры", — подчеркнул Греф.

Наиболее значимый вклад от использования искусственного интеллекта достигается благодаря эффективному управлению рисками и оптимизации различных процессов.

Уточнения

Экономический эффект — разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения затратами на изменения условий деятельности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.