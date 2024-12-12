Будущее за технологиями — Орешкин высказался о роли ИИ в экономическом развитии

Новая волна глобального экономического роста будет строиться на новых технологиях, и искусственный интеллект играет ключевую роль в этом тренде.
Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на открытии бизнес-дня международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
Он отметил, что Россия уже сегодня входит в число стран, способствующих изменениям в глобальной экономике.
"Россия ставит перед собой амбициозные цели развития. Это и экономическое развитие, и создание среды для жизни, и улучшение ситуации в здравоохранении, образовании. Во всех этих сферах вклад искусственного интеллекта в их развитие трудно переоценить. Мы видим много примеров, которые показывают, как буквально каждая сфера экономики меняется, становится лучше, эффективнее с применением технологий ИИ", — подчеркнул Орешкин.
Иску́сственный интелле́кт — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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