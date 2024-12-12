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Будущее за технологиями — Орешкин высказался о роли ИИ в экономическом развитии

1:00
Экономика

Новая волна глобального экономического роста будет строиться на новых технологиях, и искусственный интеллект играет ключевую роль в этом тренде.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на открытии бизнес-дня международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Он отметил, что Россия уже сегодня входит в число стран, способствующих изменениям в глобальной экономике.

"Россия ставит перед собой амбициозные цели развития. Это и экономическое развитие, и создание среды для жизни, и улучшение ситуации в здравоохранении, образовании. Во всех этих сферах вклад искусственного интеллекта в их развитие трудно переоценить. Мы видим много примеров, которые показывают, как буквально каждая сфера экономики меняется, становится лучше, эффективнее с применением технологий ИИ", — подчеркнул Орешкин.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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