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Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году

1:15
Экономика

Большинство российских компаний, учитывая сохраняющуюся напряженность на трудовом рынке, намерены увеличить зарплату своим сотрудникам и в 2025 году, как заявлено в обзоре, подготовленном Центральным банком России под названием "Региональная экономика".

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Согласно данным, полученным Банком России в результате опроса, проведенного в ноябре, 75% предприятий планируют повысить заработную плату в следующем году. Это значение ниже, чем в 2024 году, что отмечает регулятор.

Среди компаний, участвовавших в опросе, 83% сельскохозяйственных предприятий, 79% промышленных и 64% торговых компаний заявили о намерении повысить зарплаты. Некоторые из них будут ориентироваться на ожидаемую индексацию минимального размера оплаты труда, которая составит 16,6% с 1 января 2025 года.

При этом в отдельных регионах наблюдается тренд опережающей индексации, когда предприятия повышают зарплаты уже в конце текущего года перед ожидаемым повышением МРОТ, как подчеркивает Банк России.

Уточнения

Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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