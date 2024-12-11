Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город контрастов и возможностей — как японцы наслаждаются жизнью с ограниченным бюджетом в Токио
Соль захватывает Землю: 77% прибрежных вод под угрозой
Как китайские авто стали конкурентами мировых брендов
Какой винегрет можно тем, кто сидит на диете? Предлагаем малокалорийный вариант
Батареи не греют? Вот что нужно проверить в первую очередь
Зимние холода не страшны: как защитить дачный дом от морозов
Лучшие способы укладки волос, которые займут всего пять минут
Зайцы под контролем: хитрости дачников для сохранения урожая
Туристы из России поделились наблюдениями, как растут американские дети и чем они отличаются от российских

Чехия получила поблажку от ЕС в вопросе российской нефти

1:04
Экономика

Европейский союз продолжил действие исключения для поставок нефтепродуктов в Чехию, произведённых из российской нефти. Решение было принято в рамках 15-го пакета санкций против России.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Шесть дополнительных месяцев

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, послы 27 стран ЕС согласовали продление исключения ещё на полгода. Истечение прежнего срока действия исключения намечалось на 5 декабря, однако давление со стороны Словакии сыграло ключевую роль в продлении.

Роль нефтеперерабатывающего завода в Словакии

Центральную роль в этом вопросе играет нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, расположенный в Братиславе. Завод является одним из крупнейших в Центральной Европе и специализируется на переработке российской нефти. Ежегодно предприятие поставляет 700 тысяч тонн автомобильного бензина и дизельного топлива в Чехию, что делает его ключевым поставщиком для региона.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Наука и техника
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты
Наука и техника
Место, где не ходят корабли, и не летают самолеты Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Последние материалы
Как китайские авто стали конкурентами мировых брендов
Какой винегрет можно тем, кто сидит на диете? Предлагаем малокалорийный вариант
Батареи не греют? Вот что нужно проверить в первую очередь
Зимние холода не страшны: как защитить дачный дом от морозов
Лучшие способы укладки волос, которые займут всего пять минут
Зайцы под контролем: хитрости дачников для сохранения урожая
Чехия получила поблажку от ЕС в вопросе российской нефти
Туристы из России поделились наблюдениями, как растут американские дети и чем они отличаются от российских
Ваше питание сегодня может повлиять на здоровье поколений в будущем
Уход за шерстью кошки во время отопительного сезона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.