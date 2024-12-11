Чехия получила поблажку от ЕС в вопросе российской нефти

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский союз продолжил действие исключения для поставок нефтепродуктов в Чехию, произведённых из российской нефти. Решение было принято в рамках 15-го пакета санкций против России.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Шесть дополнительных месяцев

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, послы 27 стран ЕС согласовали продление исключения ещё на полгода. Истечение прежнего срока действия исключения намечалось на 5 декабря, однако давление со стороны Словакии сыграло ключевую роль в продлении.

Роль нефтеперерабатывающего завода в Словакии

Центральную роль в этом вопросе играет нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, расположенный в Братиславе. Завод является одним из крупнейших в Центральной Европе и специализируется на переработке российской нефти. Ежегодно предприятие поставляет 700 тысяч тонн автомобильного бензина и дизельного топлива в Чехию, что делает его ключевым поставщиком для региона.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.



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