Европейский союз продолжил действие исключения для поставок нефтепродуктов в Чехию, произведённых из российской нефти. Решение было принято в рамках 15-го пакета санкций против России.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, послы 27 стран ЕС согласовали продление исключения ещё на полгода. Истечение прежнего срока действия исключения намечалось на 5 декабря, однако давление со стороны Словакии сыграло ключевую роль в продлении.
Центральную роль в этом вопросе играет нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, расположенный в Братиславе. Завод является одним из крупнейших в Центральной Европе и специализируется на переработке российской нефти. Ежегодно предприятие поставляет 700 тысяч тонн автомобильного бензина и дизельного топлива в Чехию, что делает его ключевым поставщиком для региона.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.
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