Россия заняла вторую позицию по поставкам СПГ в Испанию

По данным испанской энергетической компании Enagás, Россия заняла вторую позицию по объёмам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию с января по ноябрь 2024 года.
В течение 11 месяцев этого года Испания приобрела у России эквивалент 66 875 ГВт·ч СПГ, что составляет 21,3% от общего объёма закупок. В результате Россия оказалась на втором месте, уступив первенство Алжиру.
В ноябре 2024 года Мадрид закупил у России 6 404 ГВт·ч газа, что также составило 21,5% от общего объёма поставок. Ранее Enagás сообщала, что в 2023 году Испания импортировала 72 690 ГВт·ч российского СПГ, что значительно превышает 53 859 ГВт·ч в 2022 году.
Таким образом, по итогам прошлого года Россия заняла третье место среди основных поставщиков газа для Испании.
Сжи́женный приро́дный газ - искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.
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