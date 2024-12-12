Конгресс США должен отменить потолок госдолга, чтобы избежать дефолта

Контрольно-бюджетное управление США (GAO) призвало конгресс отменить потолок государственного долга в своем докладе, опубликованном 11 декабря.
В сообщении управления также отмечается, что конгресс США обязан принимать меры для предотвращения дефолта правительства в случае, если потолок госдолга приближается.
"Конгресс должен рассмотреть немедленную отмену долгового лимита, приняв подход, который лучше увяжет решения о долге с решениями о расходах и доходах в то время, когда эти решения принимаются", — говорится в документе GAO.
Среди мер рассматриваются следующие действия: увеличение лимита заимствований, приостановка действия потолка государственного заимствования или его полная отмена.
Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.
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