Сроки потребительских и автокредитов сокращаются, ипотека же достигла рекорда

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские банки, действуя в условиях высоких процентных ставок, стали более активно управлять сроками кредитования для физических лиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские рубли

Такой выводу делает РБК на основе данных "Скоринг Бюро".

В ноябре 2024 года средний срок потребительского кредита в России составил 26 месяцев (два года и два месяца), что является минимальным значением с весны 2022 года — в марте того года, на пике кризиса, этот показатель упал до 25 месяцев.

Средний срок выдачи кредитов наличными снижается уже четвертый месяц подряд: если в июле, когда начался новый цикл повышения ставок ЦБ, он составлял 72 месяца, то в августе сократился до 59, в сентябре — до 45, а в октябре — до 35 месяцев.

Похожая тенденция наблюдается и в автокредитовании: с максимума, зафиксированного в августе 2024 года (100 месяцев, или чуть более восьми лет), срок снизился к ноябрю до 67 месяцев (около пяти с половиной лет).

В ипотечном кредитовании средний срок ссуды, напротив, стремительно увеличивается. В ноябре он достиг рекордных 330 месяцев (27 с половиной лет), увеличившись за месяц на 70 месяцев (пять лет и десять месяцев). Такого роста не наблюдалось как минимум с 2020 года.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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