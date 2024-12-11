Последняя надежда на ФРГ: в Европе требуют отменить плату за транзит газа

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австрия, Словакия и Чехия обратились к правительству Германии с требованием отменить плату за транзит газа через её территорию. По данным агентства Reuters, это обращение изложено в официальном документе, который страны направили в Берлин.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Энергетическая безопасность под угрозой

Инициаторы обращения подчёркивают, что Германия должна оперативно принять решение. По их мнению, отмена платы за транзит газа укрепит энергетическую безопасность Европы. Это особенно важно в свете окончания срока действия договора на транзит российского газа через Украину, запланированного на конец 2024 года. Киев уже заявил, что не намерен продлевать этот договор.

Почему это важно для Европы?

Текущая ситуация с поставками газа вызывает беспокойство в ЕС. Закрытие украинского маршрута может значительно сократить доступ к поставкам газа, увеличив зависимость Европы от других источников. Австрия, Словакия и Чехия, зависящие от транзитного газа, настаивают, что отмена платы облегчит доступ к ресурсу и снизит потенциальные риски энергетического кризиса.

Что говорит Германия?

Пока официальный ответ Берлина на это обращение остаётся неизвестным. Однако Германия, как один из крупнейших энергетических хабов Европы, столкнётся с необходимостью учитывать как национальные интересы, так и давление со стороны соседей по ЕС.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



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