Последняя надежда на ФРГ: в Европе требуют отменить плату за транзит газа

Австрия, Словакия и Чехия обратились к правительству Германии с требованием отменить плату за транзит газа через её территорию. По данным агентства Reuters, это обращение изложено в официальном документе, который страны направили в Берлин.
Инициаторы обращения подчёркивают, что Германия должна оперативно принять решение. По их мнению, отмена платы за транзит газа укрепит энергетическую безопасность Европы. Это особенно важно в свете окончания срока действия договора на транзит российского газа через Украину, запланированного на конец 2024 года. Киев уже заявил, что не намерен продлевать этот договор.
Текущая ситуация с поставками газа вызывает беспокойство в ЕС. Закрытие украинского маршрута может значительно сократить доступ к поставкам газа, увеличив зависимость Европы от других источников. Австрия, Словакия и Чехия, зависящие от транзитного газа, настаивают, что отмена платы облегчит доступ к ресурсу и снизит потенциальные риски энергетического кризиса.
Пока официальный ответ Берлина на это обращение остаётся неизвестным. Однако Германия, как один из крупнейших энергетических хабов Европы, столкнётся с необходимостью учитывать как национальные интересы, так и давление со стороны соседей по ЕС.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.
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