Илон Маск и его $400 млрд: SpaceX и Трамп подсобили бизнесмену

Как вам идея стать первым человеком в истории с состоянием $400 млрд? Именно это удалось Илону Маску, чье имя уже стало синонимом инноваций и амбиций. Согласно Bloomberg, его капитал превысил эту астрономическую отметку благодаря ряду успешных сделок.
Последним толчком к росту состояния Маска стала крупная сделка, связанная с SpaceX. На этой неделе компания и её инвесторы договорились о покупке акций на сумму $1,25 млрд. Это позволило увеличить оценочную стоимость SpaceX до $350 млрд, сделав её самым дорогим частным стартапом в мире. Такая оценка принесла Маску дополнительные $50 млрд, увеличив его состояние до $439,2 млрд.
Капитал Маска получил значительный импульс и после избрания Дональда Трампа президентом США. Маск поддержал его кампанию, и это стало удачным ходом. В ответ Трамп предложил льготные условия для инновационных компаний, включая Tesla. На фоне этих новостей акции Tesla выросли на 65%, что также способствовало росту капитала Маска.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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