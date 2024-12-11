Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оригинальное блюдо из фарша, которое вы точно захотите повторить
Бывший муж Айзы Долматовой преподнёс жене странный подарок на день рождения
Шикарное удобрение из кожицы банана: как использовать на кухне и в саду
Дельфины экономят энергию, катаясь на волнах кораблей
Преимущества ледяного массажа для кожи лица с использованием травяных отваров
Быстрый и вкусный способ накормить семью сытным блюдом
Кожа как у младенца вам гарантирована, если вы будете есть эти ягодки
Арктика нагревается, а Европа мёрзнет: раскрыт парадокс природы
Ошибки зимней обуви, которые приводят к обморожению

Илон Маск и его $400 млрд: SpaceX и Трамп подсобили бизнесмену

1:23
Экономика

Как вам идея стать первым человеком в истории с состоянием $400 млрд? Именно это удалось Илону Маску, чье имя уже стало синонимом инноваций и амбиций. Согласно Bloomberg, его капитал превысил эту астрономическую отметку благодаря ряду успешных сделок.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Как Маск достиг рекорда?

Последним толчком к росту состояния Маска стала крупная сделка, связанная с SpaceX. На этой неделе компания и её инвесторы договорились о покупке акций на сумму $1,25 млрд. Это позволило увеличить оценочную стоимость SpaceX до $350 млрд, сделав её самым дорогим частным стартапом в мире. Такая оценка принесла Маску дополнительные $50 млрд, увеличив его состояние до $439,2 млрд.

Влияние политики

Капитал Маска получил значительный импульс и после избрания Дональда Трампа президентом США. Маск поддержал его кампанию, и это стало удачным ходом. В ответ Трамп предложил льготные условия для инновационных компаний, включая Tesla. На фоне этих новостей акции Tesla выросли на 65%, что также способствовало росту капитала Маска.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Еда и рецепты
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Последние материалы
Ошибки зимней обуви, которые приводят к обморожению
Разобрали и увезли: в Екатеринбурге УК снесла детскую площадку
Какие особенности отдыха на Кубе стоит учесть при планировании отдыха
Секреты дрессировки собак: учим питомца хорошим манерам
Как выбрать витамины и добавки для эффективного похудения?
Ваш автомобиль потребляет больше топлива, чем должен
Эти простые советы изменят ваше отношение к утреннему кофе
Планируйте посадку: самые перспективные сорта огурцов на 2025 год
Новая возлюбленная Прохора Шаляпина подарила ему квартиру на Площади Революции
В США раскрыли планы Израиля в отношении Сирии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.