Проект горнолыжной деревни в Адыгее передали на экспертизу

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Проект горнолыжной деревни на курорте "Лагонаки" в Республике Адыгея передан на государственную экспертизу.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Горнолыжный склон

Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов во время прямой линии 11 декабря. Начало строительства курорта запланировано на 2025 год, и возведение комплекса будет осуществляться в несколько этапов, передает РБК.

В рамках проекта предусмотрено создание не менее 2,5 тысяч гостиничных номеров и прокладка 35 километров трасс. Реализация этого проекта позволит удвоить туристический поток в республике, создаст 2 тысячи рабочих мест и поспособствует развитию смежных отраслей экономики.

Уточнения

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.





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