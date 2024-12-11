Проект горнолыжной деревни в Адыгее передали на экспертизу

Проект горнолыжной деревни на курорте "Лагонаки" в Республике Адыгея передан на государственную экспертизу.
Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов во время прямой линии 11 декабря. Начало строительства курорта запланировано на 2025 год, и возведение комплекса будет осуществляться в несколько этапов, передает РБК.
В рамках проекта предусмотрено создание не менее 2,5 тысяч гостиничных номеров и прокладка 35 километров трасс. Реализация этого проекта позволит удвоить туристический поток в республике, создаст 2 тысячи рабочих мест и поспособствует развитию смежных отраслей экономики.
Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
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