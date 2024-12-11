Как финансовая политика Центробанка влияет на рубль

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стремительное ослабление рубля на финансовых рынках — это целенаправленная политика Центробанка.

Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инфляция

Об этом в интервью URA.RU заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Ранее курс доллара резко поднялся с 101 рубля до 106 рублей.

Экономист отметил, что в условиях нехватки денег Центробанк ведет политику, создающую впечатление избытка денежной массы в России. Он выразил сожаление по поводу того, что вместо ограничения финансовых спекуляций и обеспечения доступного кредита, в результате чего можно было бы увеличить денежную массу для развития, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ужесточает финансовую политику.

Делягин пояснил, что рост цен ускоряется из-за удорожания кредитов, на которых базируется торговля. В то же время средства, которые бизнес планировал использовать для реализации инвестиционных проектов, уходят на валютный рынок. Он объяснил эту ситуацию тем, что бизнес не видит смысла в реализации проектов из-за отсутствия внутреннего спроса, вызванного инфляцией. Это и приводит к падению рубля.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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