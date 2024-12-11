Сельские жители получат доступ к ипотеке под 3% благодаря новому финансированию

На заседании кабинета министров председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что дополнительно выделят 14 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов в рамках программ, направленных на улучшение качества жизни жителей сельской местности.

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Эта информация была озвучена во время заседания кабмина.

Дополнительное финансирование будет направлено на программы сельской ипотеки, кредиты на благоустройство и займы для развития транспортной инфраструктуры.

Жители сёл смогут получать ипотеку с процентной ставкой 3% годовых, что позволит в 2024 году просубсидировать более 151 тысячи ранее выданных займов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников специальной операции.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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