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Байден хочет уйти красиво! Зачем США усиливают санкции против российской нефти?

Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал возможное ужесточение санкций США против российского экспорта нефти.

Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License
Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

В разговоре с "Рамблером" он выразил спокойное отношение к таким планам Америки, подчеркнув, что введение новых санкций может не оказать долгосрочного воздействия на экономику России.

Согласно источникам Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена может в ближайшее время объявить о введении новых ограничений, направленных на сокращение экспорта российской нефти.

Это решение стало возможным на фоне падения цен на нефть и опасений, что избранный президент Дональд Трамп может надавить на Украину для достижения соглашения с Россией.

Байден долгое время избегал таких мер, опасаясь роста цен на нефть перед президентскими выборами в США. Однако теперь он готов действовать агрессивнее.

Беляев отметил, что санкции, введённые на закате политической карьеры Байдена, вряд ли окажут долгосрочное влияние. По мнению аналитика, такие меры не приведут к существенным изменениям, как это уже не раз происходило с предыдущими санкциями против России.

"Наверное, Байдену просто захотелось уйти красиво, ему кажется, что он сможет поставить жирную точку в своей санкционной политике", — заявил эксперт.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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