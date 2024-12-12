Байден хочет уйти красиво! Зачем США усиливают санкции против российской нефти?

Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал возможное ужесточение санкций США против российского экспорта нефти.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

В разговоре с "Рамблером" он выразил спокойное отношение к таким планам Америки, подчеркнув, что введение новых санкций может не оказать долгосрочного воздействия на экономику России.

Согласно источникам Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена может в ближайшее время объявить о введении новых ограничений, направленных на сокращение экспорта российской нефти.

Это решение стало возможным на фоне падения цен на нефть и опасений, что избранный президент Дональд Трамп может надавить на Украину для достижения соглашения с Россией.

Байден долгое время избегал таких мер, опасаясь роста цен на нефть перед президентскими выборами в США. Однако теперь он готов действовать агрессивнее.

Беляев отметил, что санкции, введённые на закате политической карьеры Байдена, вряд ли окажут долгосрочное влияние. По мнению аналитика, такие меры не приведут к существенным изменениям, как это уже не раз происходило с предыдущими санкциями против России.

"Наверное, Байдену просто захотелось уйти красиво, ему кажется, что он сможет поставить жирную точку в своей санкционной политике", — заявил эксперт.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.