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Мир устал быть заложником Америки! Предсказан крах доллара

1:20
Экономика

Доллар как главная резервная валюта обречён, заявил известный российский экономист Валентин Катасонов.

Деньги в банке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деньги в банке

По его мнению, существование доллара как мировой финансовой основы держится на искусственных мерах со стороны США.

Каждый раз, когда крах неизбежен, американское руководство принимает решение о повышении потолка государственного долга, что лишь временно откладывает конец этой валютной системе. Очередное повышение этой планки произошло совсем недавно, в октябре.

Эксперт подчёркивает, что такая стратегия работает только потому, что США обладают крупнейшей армией в мире и оказывают колоссальное давление на другие государства, сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на YouTube-канал "Аврора".

Странам, которые пытаются отказаться от доллара и перейти на другие валюты, угрожают санкциями, экономическими трудностями и даже войной. По мнению Катасонова, если бы не эти угрозы и давление, мировое сообщество давно бы отказалось от использования доллара в качестве главной валюты.

Экономист также отмечает, что рост госдолга США уже вышел за рамки разумного, и дальнейшее наращивание долговых обязательств неизбежно приведёт к финансовому коллапсу.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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