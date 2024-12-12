Мир устал быть заложником Америки! Предсказан крах доллара

Доллар как главная резервная валюта обречён, заявил известный российский экономист Валентин Катасонов.
По его мнению, существование доллара как мировой финансовой основы держится на искусственных мерах со стороны США.
Каждый раз, когда крах неизбежен, американское руководство принимает решение о повышении потолка государственного долга, что лишь временно откладывает конец этой валютной системе. Очередное повышение этой планки произошло совсем недавно, в октябре.
Эксперт подчёркивает, что такая стратегия работает только потому, что США обладают крупнейшей армией в мире и оказывают колоссальное давление на другие государства, сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на YouTube-канал "Аврора".
Странам, которые пытаются отказаться от доллара и перейти на другие валюты, угрожают санкциями, экономическими трудностями и даже войной. По мнению Катасонова, если бы не эти угрозы и давление, мировое сообщество давно бы отказалось от использования доллара в качестве главной валюты.
Экономист также отмечает, что рост госдолга США уже вышел за рамки разумного, и дальнейшее наращивание долговых обязательств неизбежно приведёт к финансовому коллапсу.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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