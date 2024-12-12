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Терпение лопнуло! Депутаты Госдумы хотят снять с должности Набиуллину

0:53
Экономика

Фракция "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, предлагающий досрочное снятие главы Центробанка при поддержке не менее 90 депутатов.

Центробанк России
Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Центробанк России

Напомним, Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с 2013 года.

Недовольство депутатов вызвано повышением ключевой ставки до 21%, что, по их мнению, тормозит экономику и приводит к инфляции. Они настаивают на её снижении для удешевления кредитов для бизнеса.

Документ размещён в базе данных нижней палаты парламента.

Политика регулятора при Набиуллиной вызывает возмущение не только у "Справедливой России". Коммунисты на недавней встрече с главой ЦБ употребляли для описания политики органа такие слова, как "предательство" и "вредительство".

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). 

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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