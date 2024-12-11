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Альфа-Банк и ЦУМ заключили соглашение на три года

0:47
Экономика

Альфа-Банк и ЦУМ объявили о начале стратегического партнерства сроком на три года.

Деловая женщина с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина с документами

Клиенты как банка, так и самого модного универмага страны смогут воспользоваться эксклюзивными предложениями и безлимитным повышенным кэшбэком за покупки в ЦУМе, ДЛТ, интернет-магазине и приложении ЦУМа.

Для клиентов программы Alfa Only и "А-Клуба" предусмотрен кэшбэк в размере 20% бонусами ЦУМа при оплате картами Black и 8% — при использовании карт Orange на все покупки в магазине, приложении или на сайте ЦУМа.

Проверить баланс и подключиться к программе лояльности ЦУМа можно непосредственно в приложении банка и в "Альфа-Онлайн", в разделах Alfa Only и "А-Клуба".

Уточнения

Баланс одно из значений — свод приходов и расходов, активов и пассивов при составлении финансовых отчётов, статистики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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