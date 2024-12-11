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Как продажа активов поможет сократить долг Почты России на 30 млрд рублей

1:31
Экономика

Долговые обязательства "Почты России" достигли 130 миллиардов рублей.

почтовый ящик
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
почтовый ящик

Результатом продажи непрофильных активов станет поступление в размере 30 миллиардов рублей. Эти шаги уже способствовали снижению убытков, и, впервые за последние пять лет, компания смогла добиться операционной прибыли, сообщает "Интерфакс".

Ранее Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, выразила недовольство по поводу затягивания ситуации со стороны главы Минцифры Максута Шадаева.

Как сообщает Telegram-канал Министерства цифрового развития, продажа доли в "Почта Банке" и других непрофильных активов позволит "Почте России" уменьшить свой долг на 30 млрд рублей. Эти меры привели к заметному сокращению убытков и позволили компании выйти на операционную прибыль впервые за пять лет.

По состоянию на 30 сентября 2023 года общая сумма краткосрочных и долгосрочных займов "Почты России" составила 128,3 млрд рублей. В министерстве подчеркнули, что за последние четыре года было отремонтировано свыше 3500 почтовых отделений, из которых около 3000 расположены в сельских и труднодоступных районах. Это значительно улучшило доступность услуг компании: количество аварийных отделений снизилось на 16%, а временно закрытых — на 20%.

Уточнения

Актив — часть бухгалтерского баланса.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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