Доходы Автодора составят более 1 трлн рублей от сборов за проезд по трассам

Прогнозируемые совокупные доходы от сборов за проезд по трассам компании "Автодор" в период с 2025 по 2030 год составят чуть более 1 триллиона рублей.
С обновленной версией программы работы госкомпании ознакомился "Интерфакс".
Около 40% этих поступлений, то есть 415 миллиардов рублей, будет обеспечено трассой М-4 "Дон", которая связывает центр и юг России и традиционно пользуется популярностью, особенно в сфере автомобильного туризма. Кроме того, ожидается, что со строящейся трассы М-12 "Восток" — соединяющей Москву и Тюмень — будет собрано свыше 284 миллиардов рублей.
Доходы от сборов за проезд по трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, а также по А-113 ЦКАД в Подмосковье ожидаются на уровне 146 миллиардов рублей и 126,2 миллиарда рублей соответственно.
Дополнительно почти 90 миллиардов рублей предполагается собрать с других дорог в период с 2025 по 2030 год. В частности, планируется собрать 30,6 миллиарда рублей с дороги М-3 "Украина", 18,2 миллиарда рублей с М-1 "Беларусь", 15 миллиардов рублей с А-289, 12,1 миллиарда рублей с обхода Адлера и около 11,8 миллиарда рублей с "узких мест" дорог Московского региона, устранением которых продолжит заниматься госкомпания.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодо́р») — российская государственная компания.
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