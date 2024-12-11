Доходы Автодора составят более 1 трлн рублей от сборов за проезд по трассам

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прогнозируемые совокупные доходы от сборов за проезд по трассам компании "Автодор" в период с 2025 по 2030 год составят чуть более 1 триллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трасса М-1 Беларусь

С обновленной версией программы работы госкомпании ознакомился "Интерфакс".

Около 40% этих поступлений, то есть 415 миллиардов рублей, будет обеспечено трассой М-4 "Дон", которая связывает центр и юг России и традиционно пользуется популярностью, особенно в сфере автомобильного туризма. Кроме того, ожидается, что со строящейся трассы М-12 "Восток" — соединяющей Москву и Тюмень — будет собрано свыше 284 миллиардов рублей.

Доходы от сборов за проезд по трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, а также по А-113 ЦКАД в Подмосковье ожидаются на уровне 146 миллиардов рублей и 126,2 миллиарда рублей соответственно.

Дополнительно почти 90 миллиардов рублей предполагается собрать с других дорог в период с 2025 по 2030 год. В частности, планируется собрать 30,6 миллиарда рублей с дороги М-3 "Украина", 18,2 миллиарда рублей с М-1 "Беларусь", 15 миллиардов рублей с А-289, 12,1 миллиарда рублей с обхода Адлера и около 11,8 миллиарда рублей с "узких мест" дорог Московского региона, устранением которых продолжит заниматься госкомпания.

Уточнения

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодо́р») — российская государственная компания.



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