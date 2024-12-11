Поставки газа из России в Австрию возобновились через словацкую SPP

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

На этой неделе объемы поставок российского газа в Австрию достигли уровней, которые были зафиксированы 16 ноября, когда "Газпром" прекратил экспорт для австрийской компании OMV, сообщает EADaily.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

В местном хабе газ из России продается компаниями из соседних стран.

С 10 декабря поставки российского газа в Австрию выросли на 20% и вернулись к уровням, существовавшим до остановки отгрузок "Газпромом" 16 ноября. Несмотря на запрет со стороны российского суда, OMV продолжала арбитражные разбирательства в Стокгольме в 2024 году и в начале ноября получила решение арбитров в свою пользу: компания выиграла компенсацию в размере 230 миллионов евро по немецкому контракту. Решение австрийской компании заключалось в том, чтобы получить эту сумму из текущих платежей за российский газ по австрийскому контракту, из-за чего расчеты в ноябре не были проведены. В ответ на это "Газпром" приостановил поставки 16 ноября.

Среднесуточные отгрузки газа в Австрию с 16 ноября по 9 декабря снизились до 22,8 миллиона кубометров в сутки, однако 10 и 11 декабря они превысили 27 миллионов кубометров. Эти данные предоставил словацкий оператор EUStream.

Львиная доля украинского транзита проходит через Словакию — около 38-40 миллионов кубометров в сутки. Через эту страну газ поступает в Австрию, Италию, Чехию и саму Словакию, а оставшиеся объемы идут в Молдавию — в Приднестровье.

Аналитики ICIS и агентство Reuters со ссылкой на источники сообщают, что поставки газа в Австрию продолжаются для компаний из соседних стран-клиентов "Газпрома". На австрийском хабе "Баумгартен" они перепродают освободившиеся объемы после OMV австрийским потребителям.

Несмотря на снижение поставок в ноябре-декабре, они все равно превышают показатели прошлого года. В ноябре 2022 года в Австрию было поставлено чуть более 680 миллионов кубометров газа, а в этом году — уже 747 миллионов кубометров.

Reuters также сообщает, что словацкая компания SPP торгует газом в Австрии и может перепродавать российский газ самой OMV.

Уточнения

В энергетике хаб — специализированный распределительный центр, разделяющий один энергетический маршрут на два и более.





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