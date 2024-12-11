Япония на пути к отказу от российского природного газа

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Япония планирует прекратить импорт российского природного газа.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

В ближайшее время истекут долгосрочные контракты Токио и Москвы на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с оператором проекта "Сахалин-2", и, скорее всего, японские покупатели не будут стремиться их продлить, согласно информации от Reuters.

Кроме геополитического давления со стороны Запада, Япония также намерена перейти на более экологически чистые источники энергии. Эти две причины могут побудить страну полностью отказаться от российского СПГ.

Уже в июне этого года Токио существенно сократил объемы поставок сжиженного природного газа из России, снизив их на 40,5%, о чем сообщило министерство финансов Японии.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.