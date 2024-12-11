Как спрос на инертные материалы формирует рынок Хабаровского края

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы в регионе наблюдается активное развитие разработки месторождений и добычи полезных ископаемых, что обусловлено увеличением спроса на ресурсы со стороны экономики.

Фото: www.flickr.com by Питер Крейвен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ песок

Объем добычи составил 9,5 миллиона кубометров, что на 40% выше по сравнению с прошлым годом, сообщает transsibinfo.com.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, особое внимание уделяется строительным материалам, таким как песок, гравий и щебень, которые необходимы для реализации инфраструктурных проектов.

Поручения Президента России Владимира Путина стали важным шагом в решении проблемы нехватки строительных ресурсов в Дальневосточном федеральном округе. Экономический рост требует активного расширения ресурсной базы.

В регионе функционируют 352 компании, владеющие 658 лицензиями на исследование и добычу полезных ископаемых, включая подземные воды. Эти предприятия способствуют устойчивому экономическому развитию области, обеспечивая непрерывное снабжение ресурсами.

Уточнения

Щебень (в просторечии — щебёнка) — неорганический, неокатанный, сыпучий материал с зёрнами диаметром от 1 до 10 сантиметров. Образуется в природных условиях при естественном дроблении (например, выветривании) более крупных обломков.



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