Центрэнергохолдинг и ОГК-2 выставляют казахстанский угольный актив на торги

Компании "Центрэнергохолдинг" и ОГК-2, которые входят в состав "Газпром энергохолдинг", объявили о проведении совместного тендера на продажу 100% акций казахстанского ТОО "Ангренсор Trading" за сумму в 23,4 млрд рублей.
Согласно информации, размещенной на электронной торговой площадке Газпрбанка, торги будут продолжаться до 27 декабря, а итоги планируется подвести на следующий день.
Объявление тендера произошло после того, как в августе стало известно о том, что ПАО "Центрэнергохолдинг" инициировало оценку обеих компаний для определения их рыночной стоимости.
"Ангренсор Trading" выступает в роли оптового поставщика каменного угля, добываемого на Экибастузском месторождении в Казахстане.
Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.
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