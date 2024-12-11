Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зола в огороде: спасение или угроза для моркови
Брата мужа Насти Ивлеевой убили в 24-летнем возрасте
Скрытая опасность гипертонии: что нужно знать каждому
Как бороться с жировыми отложениями, не снижая веса
Япония на пути к отказу от российского природного газа
Какие цвета машин выбирают чаще всего
Подготовка рассады физалиса: что нужно знать о выращивании
Пять ежедневных привычек, которые день за днём разрушают ваш иммунитет
Как спрос на инертные материалы формирует рынок Хабаровского края

Центрэнергохолдинг и ОГК-2 выставляют казахстанский угольный актив на торги

0:53
Экономика

Компании "Центрэнергохолдинг" и ОГК-2, которые входят в состав "Газпром энергохолдинг", объявили о проведении совместного тендера на продажу 100% акций казахстанского ТОО "Ангренсор Trading" за сумму в 23,4 млрд рублей.

Деловая встреча
Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая встреча

Согласно информации, размещенной на электронной торговой площадке Газпрбанка, торги будут продолжаться до 27 декабря, а итоги планируется подвести на следующий день.

Объявление тендера произошло после того, как в августе стало известно о том, что ПАО "Центрэнергохолдинг" инициировало оценку обеих компаний для определения их рыночной стоимости.

"Ангренсор Trading" выступает в роли оптового поставщика каменного угля, добываемого на Экибастузском месторождении в Казахстане.

Уточнения

Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Еда и рецепты
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно Аудио 
Польские производители находятся на грани краха из-за наплыва украинского цемента
Экономика и бизнес
Польские производители находятся на грани краха из-за наплыва украинского цемента Аудио 
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Авто
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню Дмитрий Плотников Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Последние материалы
Какие цвета машин выбирают чаще всего
Подготовка рассады физалиса: что нужно знать о выращивании
Пять ежедневных привычек, которые день за днём разрушают ваш иммунитет
Как спрос на инертные материалы формирует рынок Хабаровского края
Сосиски в рационе: что вы рискуете получить вместе с этим продуктом
Именно эти бренды шин стали самыми популярными в России в 2024 году
Снег и гололедицу спрогнозировали в Москве 12 декабря
Легендарные советы из прошлого, которые вам пригодятся сегодня
Водителей предупреждают о хитрых методах инспекторов: как не стать жертвой
Через российскую авиабазу Хмеймим: появились детали маршрута побега Асада из Сирии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.