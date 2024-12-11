Центрэнергохолдинг и ОГК-2 выставляют казахстанский угольный актив на торги

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компании "Центрэнергохолдинг" и ОГК-2, которые входят в состав "Газпром энергохолдинг", объявили о проведении совместного тендера на продажу 100% акций казахстанского ТОО "Ангренсор Trading" за сумму в 23,4 млрд рублей.

Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая встреча

Согласно информации, размещенной на электронной торговой площадке Газпрбанка, торги будут продолжаться до 27 декабря, а итоги планируется подвести на следующий день.

Объявление тендера произошло после того, как в августе стало известно о том, что ПАО "Центрэнергохолдинг" инициировало оценку обеих компаний для определения их рыночной стоимости.

"Ангренсор Trading" выступает в роли оптового поставщика каменного угля, добываемого на Экибастузском месторождении в Казахстане.

Уточнения

Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.





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