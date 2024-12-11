Группа компаний Черкизово увеличивает свои активы в сфере птицеводства

ООО "АПК "Михайловский", входящее в состав группы "Черкизово", завершило сделку по покупке 100% акций компании "Руском", которая объединяет птицеводческие активы группы в Тюменской области.
Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой. Об этом сообщили представители "Черкизово".
Группа приобрела современный полностью автоматизированный комплекс для выращивания и переработки бройлеров, введенный в эксплуатацию в 2021 году. Комплекс включает семь площадок для выращивания, репродуктор, мясоперерабатывающее предприятие, комбикормовый завод и элеватор.
Производственные мощности комплекса позволяют ежегодно выпускать 60 тысяч тонн мяса в живом весе.
Это приобретение позволит "Черкизово" увеличить годовой объем производства и укрепить свои позиции на рынке брендированных куриных продуктов, особенно в Сибирском и Уральском федеральных округах.
«Черкизово» — российская мясопромышленная компания.
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