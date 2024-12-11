Цветочный тренд — россияне всё больше предпочитают онлайн-доставку букетов

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году россияне планируют приобрести 2,02 млрд свежесрезанных цветов, как сообщили в цветочном маркетплейсе Flowwow совместно с маркетинговой компанией Daily Dozen.

Фото: Flickr by direct2Florist, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фотография сделана из-за плеча флориста, собирающего букет ярких цветов.

Объем продаж этих растений восстановился после резкого падения в 2022 году и вернулся на уровень 2021 года. По итогам 2023 года в России было куплено 1,9 млрд штук свежих цветов, а в 2022 году — 1,8 млрд.

С 2021 года также наблюдается рост расходов на цветы: в 2021 году россияне потратили на эти покупки около 250 млрд рублей, в 2022 — 295 млрд рублей (рост на 15%), в 2023 — 349 млрд рублей (+15%), и в 2024 — ожидается 402 млрд рублей (+13%).

По информации Flowwow, летом розы стали безусловным лидером среди продаж, составив более одной трети всех реализованных букетов на платформе.

Аналитики T-Data отметили, что количество онлайн-заказов цветов в России за последние четыре года увеличилось в 2,8 раза. Бум Nachfrage на онлайн-сервисы по доставке цветов пришелся на период пандемии.

Уточнения

Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия.



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