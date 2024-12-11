Пиццерии в России увеличивают цены

В России в 2024 году цены на популярные виды пиццы увеличились на 3-18%.
Об этом сообщает Газета.Ru с ссылкой на аналитиков.
Средняя стоимость пиццы "Маргарита" и "Пепперони" возросла на 11% (517 и 664 рублей соответственно), "Гавайская" подорожала на 17% (595 рублей), "Мясная" — на 18% (667 рублей), а пицца "Четыре сыра" стала дороже на 3% (680 рублей).
Аналитики связывают подорожание с ростом закупочных цен на большинство ингредиентов, за исключением орегано, который снизился в цене на 16% за год.
Стоимость курицы возросла на 39%, оливкового масла и соли — на 30%, сыра маасдам — на 29%, дорблю — на 25%, а бекона — на 22%. Томатный соус подорожал на 19%, мука — на 13%.
Кроме того, исследователи отметили, что цены также выросли на такие ресурсы, как электричество и аренда помещений.
По данным исследования, в 2024 году наблюдается снижение спроса на маленькие пиццы размером до 25 сантиметров, в то время как интерес к средним (до 30 сантиметров), большим (до 36 сантиметров) и супербольшим (до 45 сантиметров) пиццам растёт.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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