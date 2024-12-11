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Пиццерии в России увеличивают цены

1:30
Экономика

В России в 2024 году цены на популярные виды пиццы увеличились на 3-18%.

Пицца
Фото: freepik.com by denamorado, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пицца

Об этом сообщает Газета.Ru с ссылкой на аналитиков.

Средняя стоимость пиццы "Маргарита" и "Пепперони" возросла на 11% (517 и 664 рублей соответственно), "Гавайская" подорожала на 17% (595 рублей), "Мясная" — на 18% (667 рублей), а пицца "Четыре сыра" стала дороже на 3% (680 рублей).

Аналитики связывают подорожание с ростом закупочных цен на большинство ингредиентов, за исключением орегано, который снизился в цене на 16% за год.

Стоимость курицы возросла на 39%, оливкового масла и соли — на 30%, сыра маасдам — на 29%, дорблю — на 25%, а бекона — на 22%. Томатный соус подорожал на 19%, мука — на 13%.

Кроме того, исследователи отметили, что цены также выросли на такие ресурсы, как электричество и аренда помещений.

По данным исследования, в 2024 году наблюдается снижение спроса на маленькие пиццы размером до 25 сантиметров, в то время как интерес к средним (до 30 сантиметров), большим (до 36 сантиметров) и супербольшим (до 45 сантиметров) пиццам растёт.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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