Индийский бизнес-альянс предлагает устранить дисбаланс в торговле с Россией

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Необходимость устранения дисбаланса в торгово-экономических отношениях между Россией и Индией требует внимания.

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Президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани в интервью РИА Новости отметил, что усилия следует сосредоточить на таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, химическая промышленность и научно-техническое сотрудничество.

"Торгово-экономические отношения между Россией и Индией успешно развиваются. Их товарооборот достиг в 2024 году беспрецедентного уровня, порядка 65 миллиардов долларов. Происходит это главным образом за счет импорта Индией российской нефти по сниженным ценам, поскольку Нью-Дели не присоединился к санкциям Запада в отношении Москвы", — рассказал Котвани.

Уточнения

Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций.





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