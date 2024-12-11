ФАС разоблачила картельный сговор в сфере поставки медицинских изделий

В Федеральной антимонопольной службе сообщили о расследовании картельного сговора между двумя компаниями, которые участвовали в торгах на поставку медицинских изделий на сумму более 681 млн рублей.
Согласно информации ведомства, компании, отказавшись от конкурентной борьбы, применяли единую стратегию действий во время торгов на поставку медицинских товаров для государственных учреждений Дагестана, Калининградской области и Санкт-Петербурга.
"Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Алма-Мед" и ООО "Макрус". Компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах", — информирует сайт ФАС.
Отмечается, что компаниям могут быть назначены значительные штрафы в виде оборотных санкций.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.
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