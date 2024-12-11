ФАС разоблачила картельный сговор в сфере поставки медицинских изделий

В Федеральной антимонопольной службе сообщили о расследовании картельного сговора между двумя компаниями, которые участвовали в торгах на поставку медицинских изделий на сумму более 681 млн рублей.

Фото: flickr.com by National Eye Institute, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тестирование препаратов

Согласно информации ведомства, компании, отказавшись от конкурентной борьбы, применяли единую стратегию действий во время торгов на поставку медицинских товаров для государственных учреждений Дагестана, Калининградской области и Санкт-Петербурга.

"Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Алма-Мед" и ООО "Макрус". Компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах", — информирует сайт ФАС.

Отмечается, что компаниям могут быть назначены значительные штрафы в виде оборотных санкций.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.



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