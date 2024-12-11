Теперь на Wildberries можно купить не только детское шампанское

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Wildberries совместно с компанией Russ объявили о старте продаж алкоголя по модели Click&Collect. Как сообщает "РБК Вино", проект запущен в тестовом формате.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал коньяка

Партнёром пилотного проекта стала сеть "ВинЛаб". Изначально воспользоваться новой услугой смогут покупатели в определённых районах Москвы и Санкт-Петербурга. В дальнейшем география точек выдачи будет расширяться.

Механизм покупки предельно прост: пользователи Wildberries выбирают алкогольные напитки на сайте, добавляют их в корзину и указывают ближайший магазин "ВинЛаб" для получения заказа. Сборка покупки занимает около часа, а оплатить товар можно при получении непосредственно в магазине.

Для доступа к ассортименту алкогольной продукции на сайте необходимо подтвердить возраст, подтвердив достижение 18 лет.

Уточнения

Wildberries (Ва́йлдберриз Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; дословно — «Дикие ягоды») — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук.



Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



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