Теперь на Wildberries можно купить не только детское шампанское

Wildberries совместно с компанией Russ объявили о старте продаж алкоголя по модели Click&Collect. Как сообщает "РБК Вино", проект запущен в тестовом формате.
Партнёром пилотного проекта стала сеть "ВинЛаб". Изначально воспользоваться новой услугой смогут покупатели в определённых районах Москвы и Санкт-Петербурга. В дальнейшем география точек выдачи будет расширяться.
Механизм покупки предельно прост: пользователи Wildberries выбирают алкогольные напитки на сайте, добавляют их в корзину и указывают ближайший магазин "ВинЛаб" для получения заказа. Сборка покупки занимает около часа, а оплатить товар можно при получении непосредственно в магазине.
Для доступа к ассортименту алкогольной продукции на сайте необходимо подтвердить возраст, подтвердив достижение 18 лет.
Wildberries (Ва́йлдберриз Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; дословно — «Дикие ягоды») — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук.
Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
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