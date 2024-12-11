Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черчесов высказался о коррупции в российском футболе
Ученые раскритиковали идею появления двух новых курортов в Краснодарском крае
Россиянам назвали порядок действий для идеального ремонта
Купюра в дверце холодильника поможет выяснить объем потребляемой им энергии
Микропластик в еде: миф или реальная опасность
Россияне бросились скупать один тип товаров перед Новым годом
Как сэкономить на ремонте автомобиля
Как приучить собаку носить обувь? Проверенные лайфхаки
Турботаймеры ушли, а турбины остались: как теперь их охлаждают

Производители сладостей анонсируют повышение цен

0:43
Экономика

Производители кондитерских изделий в России планируют увеличить цены на свою продукцию в декабре — январе.

Конфеты
Фото: flickr.com by Mene Tekel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конфеты

Эта информация содержится в документах, которые бизнесмены отправили владельцам торговых сетей. 

Согласно полученным данным, уведомление о грядущем повышении цен на сладости было направлено торговым сетям от БКК "Коломенский".

В частности, продукция Konfesta подорожает на 20%, а компания Strock увеличит стоимость своих конфет, ириса и карамели на 10–15%. Также отметим, что производители "Акконд" и "Славянка" сообщили о намерении поднять цены, но не раскрыли подробности изменений.

Уточнения

Караме́ль (исп. caramelo, от позднелат. cannamella — «сахарный тростник») — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Польские производители находятся на грани краха из-за наплыва украинского цемента
Экономика и бизнес
Польские производители находятся на грани краха из-за наплыва украинского цемента Аудио 
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Авто
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Страсти по крепкому Орешнику. Для кого подготовлены новые розги российского оружия Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Последние материалы
Россиянам назвали порядок действий для идеального ремонта
Страсти по крепкому Орешнику. Для кого подготовлены новые розги российского оружия
Купюра в дверце холодильника поможет выяснить объем потребляемой им энергии
Микропластик в еде: миф или реальная опасность
Россияне бросились скупать один тип товаров перед Новым годом
Как сэкономить на ремонте автомобиля
Как приучить собаку носить обувь? Проверенные лайфхаки
Турботаймеры ушли, а турбины остались: как теперь их охлаждают
Торговая война неизбежна! Китай готовится мстить Европе за тарифы на электромобили
Идеальное блюдо для всей семьи: быстрый рецепт для уютного ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.