Производители сладостей анонсируют повышение цен

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производители кондитерских изделий в России планируют увеличить цены на свою продукцию в декабре — январе.

Фото: flickr.com by Mene Tekel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Конфеты

Эта информация содержится в документах, которые бизнесмены отправили владельцам торговых сетей.

Согласно полученным данным, уведомление о грядущем повышении цен на сладости было направлено торговым сетям от БКК "Коломенский".

В частности, продукция Konfesta подорожает на 20%, а компания Strock увеличит стоимость своих конфет, ириса и карамели на 10–15%. Также отметим, что производители "Акконд" и "Славянка" сообщили о намерении поднять цены, но не раскрыли подробности изменений.

Уточнения

Караме́ль (исп. caramelo, от позднелат. cannamella — «сахарный тростник») — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром.



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