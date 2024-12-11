Эти продукты подорожают к Новому году больше остальных

Цены на некоторые продукты в России могут существенно вырасти к Новому году, сообщает сервис мониторинга "Ценозавр".
Специалисты предсказывают, что до конца декабря стоимость картофеля может увеличиться на 6-8%, а свёкла может подорожать на 10-12%. Также ожидается, что цена на лук вырастет примерно на 3-5%, а куриные яйца прибавят в цене около 5%.
Любителям новогоднего шампанского тоже стоит готовиться к дополнительным расходам — стоимость напитка может подняться на 1-3%.
Аналитики подчеркнули, что их выводы основаны на текущих рыночных тенденциях и динамике прошлых лет. Однако, по их словам, точность прогноза затруднена из-за нестабильного роста цен. В качестве примера эксперты привели икру, которая с сентября подорожала на 27,3%.
Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»).
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.
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