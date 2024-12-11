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Торговая война неизбежна! Китай готовится мстить Европе за тарифы на электромобили

1:20
Экономика

Французские депутаты Европарламента выразили обеспокоенность возможным началом торговой войны между Евросоюзом (ЕС) и Китаем.

Торговый порт с контейнеровозами
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Торговый порт с контейнеровозами

Они считают, что решение Еврокомиссии о повышении тарифов на китайские электромобили до 35% может привести к жестким ответным мерам Пекина в отношении сельскохозяйственного экспорта из ЕС, включая коньяк.

Евродепутаты объяснили, что целью новых тарифов является защита европейского автопрома от китайских производителей, которые получают государственные субсидии и, по мнению Еврокомиссии, ведут недобросовестную конкуренцию.

Однако это решение вызвало недовольство со стороны китайских властей. В ответ Пекин заявил о возможных санкциях на европейский коньяк, который занимает значительную долю экспорта во Франции.

В этой связи парламентарии обратились к Еврокомиссии с просьбой оценить последствия ответных мер Китая и предложить механизмы поддержки для пострадавших отраслей. Они также интересовались, будет ли ЕС задействовать дипломатические каналы для смягчения последствий конфликта.

Эксперты полагают, что эскалация может произойти уже в ноябре, если стороны не найдут дипломатическое решение.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). 

Конья́к (фр. cognac) — крепкий алкогольный напиток (разновидность бренди), производимый из определённых сортов винограда по особой технологии во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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