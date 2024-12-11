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Экспорт машин из Китая в США достиг исторического максимума

1:20
Экономика

За первые десять месяцев текущего года экспорт легковых автомобилей из Китая в США достиг рекордного уровня в 2,9 млрд долларов, согласно данным американского статистического портала, предоставленным РИА Новости. 

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Объем закупок легковых автомобилей в Китае американскими покупателями увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,89 млрд долларов. Это наибольшая сумма за такие же десять месяцев с 1992 года; ранее подобная статистика не фиксировалась.

В октябре импорт китайских автомобилей в США составил 398,6 миллиона долларов, что является ростом в 1,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем и максимальным показателем с августа. Наибольшей популярностью у американцев пользовались автомобили с рабочим объёмом двигателя от 1500 до 3000 кубических сантиметров (1,45 млрд долларов), гольфкары и снегоходы (839,3 млн) и гибридные автомобили (371,2 млн).

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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