Россия щедро раздаёт миллиарды! Топ стран, которые должны Москве

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1:15
Экономика

В 2023 году Россия значительно нарастила объём кредитования других стран, предоставив займы на сумму более $30 млрд — рекордный показатель с 1999 года

деньги
Фото: Фото: freepik. com/freepik (License: Free)
деньги

Кому Россия одолжила больше всего денег?

Наибольшие новые кредиты получили Египет, Бангладеш и Индия. Общая задолженность иностранных государств перед Россией увеличилась на $1,3 млрд, достигнув отметки в $30,1 млрд.

Топ-5 должников России: Белоруссия — лидер среди заёмщиков с долгом $7,75 млрд (25% от общего объёма кредитов). Бангладеш — $6,6 млрд (22%). Индия — $4,1 млрд (14%). Египет — $3,3 млрд (11%). Вьетнам — $1,4 млрд (5%).

В последний раз такие высокие показатели кредитования были зафиксированы в 1999 году, когда общий долг составил $32,8 млрд, пишет РИА "Новости".

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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