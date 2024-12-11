Байден готовится к решающему удару по российской экономике

Администрация президента США Джо Байдена, возможно, вскоре объявит о новых санкциях против российского экспорта нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Этот шаг долгое время откладывался из-за опасений резкого роста цен на энергоносители накануне предстоящих президентских выборов в США.
По данным источников, предполагаемые санкции могут быть аналогичны мерам, уже применяемым к экспорту нефти из Ирана. В этом случае ограничения затронут не только Россию, но и компании, покупающие российские энергоносители.
Также рассматривается возможность введения санкций против танкерного флота, который, по утверждениям США, используется для перевозки российской нефти в обход существующих ограничений. Однако, по словам источника, детали новых мер ещё находятся на стадии обсуждения.
Если эти санкции будут введены, последствия могут быть серьёзными как для мировой экономики, так и для геополитического баланса.
Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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