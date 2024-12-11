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Байден готовится к решающему удару по российской экономике

1:03
Экономика

Администрация президента США Джо Байдена, возможно, вскоре объявит о новых санкциях против российского экспорта нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Санкции

Этот шаг долгое время откладывался из-за опасений резкого роста цен на энергоносители накануне предстоящих президентских выборов в США.

По данным источников, предполагаемые санкции могут быть аналогичны мерам, уже применяемым к экспорту нефти из Ирана. В этом случае ограничения затронут не только Россию, но и компании, покупающие российские энергоносители. 

Также рассматривается возможность введения санкций против танкерного флота, который, по утверждениям США, используется для перевозки российской нефти в обход существующих ограничений. Однако, по словам источника, детали новых мер ещё находятся на стадии обсуждения.

Если эти санкции будут введены, последствия могут быть серьёзными как для мировой экономики, так и для геополитического баланса. 

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года. 

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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