Байден готовится к решающему удару по российской экономике

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация президента США Джо Байдена, возможно, вскоре объявит о новых санкциях против российского экспорта нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

Этот шаг долгое время откладывался из-за опасений резкого роста цен на энергоносители накануне предстоящих президентских выборов в США.

По данным источников, предполагаемые санкции могут быть аналогичны мерам, уже применяемым к экспорту нефти из Ирана. В этом случае ограничения затронут не только Россию, но и компании, покупающие российские энергоносители.

Также рассматривается возможность введения санкций против танкерного флота, который, по утверждениям США, используется для перевозки российской нефти в обход существующих ограничений. Однако, по словам источника, детали новых мер ещё находятся на стадии обсуждения.

Если эти санкции будут введены, последствия могут быть серьёзными как для мировой экономики, так и для геополитического баланса.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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