Российский экспорт моллюсков в Китай и Южную Корею растёт

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объём поставок моллюсков из России за границу увеличился.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info моллюски

Основная доля экспорта этого продукта — 84% — направляется в Китай, но также задействованы Южная Корея и Белоруссия. К 2025 году "Агроэкспорт" планирует увеличить объем поставок до 50 000 тонн.

Потребление морепродуктов на внутреннем рынке также возросло, хотя и не так значительно: за первые семь месяцев продажи увеличились на 19%. Наибольший интерес у российских покупателей вызывают замороженные гребешки и кальмары.

В России в основном добывают командорского кальмара, трубача и гребешка. Хотя внутренний рынок остается приоритетным, крупные креветки, такие как мурманские и дальневосточные, преимущественно идут на экспорт. Для российских потребителей их цена стала слишком высокой, поэтому они предпочитают более доступные мелкие виды креветок.

Рост спроса в Китае на российские морепродукты объясняется не только популярностью этих продуктом в Азии, но и снижением цен на них в результате ослабления рубля. В то же время в Китае наблюдается дефицит данного вида морепродуктов, как сообщает РИА Новости.

Уточнения

Моллю́ски или мягкоте́лые (лат. Mollusca), — тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением.



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